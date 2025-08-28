Seniorenmarkt Harens Goud vrijdag

Jannes PattjeopDe kleuters van toen: Heb over de jaren zo’n drie of vier van deze reünies mogen meemaken en, alhoewel Canada een eind...
WillemopGetuigen van explosie Potgieterlaan gezocht: Hebben die asociale kinderen dan geen idee wat ze dieren aandoen met die knallen? Er is absoluut een gebrek aan...
AntoineopWinkeliers en andere Harenaars opgelet: 26, 27 en 28 augustus stroomonderbreking: @Christine: zo te zien staat 9753cc voor woensdag op het programma:
https://www.enexis.nl/storingen-en-onderhoud/haren-gn/57790
Marco NienhuisopWinkeliers en andere Harenaars opgelet: 26, 27 en 28 augustus stroomonderbreking: Klopt staat hier bij ons ook gepland op de 28ste op postcode 9753EH.
inwonervanHarenopWinkeliers en andere Harenaars opgelet: 26, 27 en 28 augustus stroomonderbreking: Wil nog even zeggen dat een vergoeding alleen ter sprake komt bij een spontane stroomstoring (dus niet bij werkzaamheden) en...
Geen reacties