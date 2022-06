(Sint) Maartenscollege bestaat 75 jaar, reünie en symposium eind oktober

Nieuws:

In 2021 bestond het Maartenscollege Haren 75 jaar, de International School Groningen bestaat in augustus 38 jaar. Dit feit wil de scholencombinatie niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom wordt het lustrum op 27, 28 en 29 oktober 2022 groots gevierd met onder andere een leerlingendag, een symposium en een reünie in De Oosterpoort, die met een feest eindigt.

De eerste headliner van het feest is de band Orange Skyline, de rockband, die veelvuldig te horen is op Radio 2 en 3FM én bestaat uit alumni van het Maartenscollege. Het symposium bevat onder andere een keynote van Kiza Magendane (schrijver, essayist NRC Handelsblad, Groene Amsterdammer) en dagvoorzitter Femke Woldhuis. Het thema van het Lustrum is ‘Who are you? Identity in a Global Context’. Naast het symposium en het feest is er natuurlijk ook een grote reünie met workshops, wandelingen, muziek en schoolbezoek. Natuurlijk is de reünie ook het moment om bij te kletsen met oude klasgenoten en docenten. Na de zomervakantie wordt de rest van het programma bekendgemaakt.



Oproep: De Lustrumorganisatie is op zoek naar oud beeldmateriaal. Daarom worden oud-leerlingen opgeroepen om foto’s uit hun schooltijd in te sturen via de e-mail naar info@maartensharen75.nl. De ingestuurde foto’s worden gebruikt in een presentatie en geplaatst op de lustrumwebsite www.maartensharen75.nl.

Tickets zijn vanaf nu te bestellen via www.maartensharen75.nl/tickets