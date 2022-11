Sinterklaas blij verrast met boek over historie van de Dorpskerk of Nicolaïkerk

Door: Redactie

Zaterdag nam Sinterklaas met zijn Pieten weer zijn intrek in de Dorpskerk, waar honderden kinderen bij hem op bezoek kwamen. Voorafgaand aan dat feest stond Jolien Berendsen van de Hervormde Gemeente Haren hem op te wachten met een leuk cadeau.

Zij bood de Sint het boek aan, dat de vroegere predikant, Rudolf Oosterdijk, heeft geschreven over de geschiedenis van de Dorpskerk in relatie tot de dorpsgemeenschap. Het boek is ook te koop bij boekhandel Boomker in Haren.

Jolien Berendsen sprak de bisschop toe met de volgende woorden:

“Geachte Sint Nicolaas,

Al 800 jaar geleden werd deze Dorpskerk midden in het dorp Haren gebouwd en vernoemd naar u als beschermheilige. Deze Middeleeuwse kerk uit het jaar 1221 heette vanaf dat begin toen Nicolaï-kerk!

Ds.Rudolf Oosterdijk heeft nu een boek geschreven over deze kerk met een terugblik op de afgelopen 800 jaar. De titel luidt: De Dorpskerk, een huis voor God en voor de mensen. Een geschiedenis van de Harener Dorpskerk in relatie tot de gemeenschap.

Rudolf Oosterdijk vergelijkt de muren van dit oude godshuis met de huid van een mens. Zoals je bij een mens in de rimpels van het gezicht een hele levensgeschiedenis weerspiegeld ziet, zo toont de Dorpskerk in haar verweerde muren en in haar interieur een lange kerkelijke traditie.

U staat bekend als de gulle gever van vele geschenken aan jong en oud, maar het wordt onderhand ook eens tijd dat u-zelf een geschenk ontvangt… En wat is er toepasselijker dan dit boek over deze Nicolaï-of Dorpskerk aan u te overhandigen?

Wij nemen aan dat u gedurende de afgelopen honderden jaren dat u jaarlijks een tijdje in Nederland verblijft onze taal wel kunt lezen, want u spreekt het immers ook voortreffelijk!

Mocht u de komende tijd nog op zoek gaan naar een geschikt cadeau voor de dorpelingen, dan kunnen wij u verwijzen naar Boomker onze locale boekhandel.

Tot slot wensen wij u -ná alle Sinterklaasdrukte- veel leesplezier!

PS: Met een hartelijke groet ook van de schrijver. Ds.Rudolf Oosterdijk is weliswaar geen bisschop zoals u, maar als predikant bijna een kwart eeuw aan de Nicolaï- of Dorpskerk verbonden geweest, dus toch een oude bekende van u!

Jolien Berendsen-Prins en Siebren Zwerwer, gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen.”