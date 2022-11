Sinterklaas en wel 70 Pieten zetten Haren op stelten: ouderwets kinderfeest

Door: Redactie

Zaterdag 19 november rond 13.30 uur kwamen Sint en zijn Pieten aan in het centrum van Haren. Hij stapte met Hoofdpiet van een rijdende pepernootfabriek en luidde daarmee het kinderfeest in. Sinds 2019 was er geen intocht geweest en misschien was daardoor de opkomst weer zo groot. Loco-burgemeester Mirjam Wijnja verwelkomde het hoge bezoek.

Te voet ging de optocht door het dorp, waar vele honderden mensen op de been waren. Opgezweept door vrolijke muziek van het Pieten Orkest trok de meute over de Rijksstraatweg, waarbij vele handen werden geschud en foto’s werden gemaakt. Op het podium op het Raadhuisplein werd de intocht afgesloten met een leuke dansact van Pieten en kinderen.

Volgende week, 26 november, kunnen kinderen van 10-16 uur op bezoek bij Sint in de Dorpskerk (gratis tickets afhalen vanaf 9.30 uur) en meedoen aan het Sinterklaasfestival door het centrum verspreid. Tekening en knutsels met naam en adres kunnen in de rode brievenbus bij de Dorpskerk worden gedaan. Kinderen maken dan kans op een huisbezoekje van Sint en Piet op 26 november.



Een impressie (met dank aan Alma Streefkerk, Bert Lanting en Lucas Oldenburger) treft u hieronder aan.