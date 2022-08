Sluiting Bakker Bart in Haren is ’tijdelijk’

Door: Redactie

Alom verbazing deze week toen bleek dat Bakker Bart opeens gesloten bleef. Desgevraagd laat Jan Joris Heling van het hoofdkantoor van Bart Retail weten dat de sluiting in Haren tijdelijk van aard is. “Zodra de franchisenemer weer personeel heeft kunnen aantrekken, zal de winkel weer open gaan. Hoe lang dat duurt is niet bekend.” Volgens Heling heeft de franchisenemer meer filialen van Bakker Bart in de regio en is het Harense personeel tijdelijk daarheen om gaten in de roosters te vullen. “Natuurlijk wil hij niets liever dan de zaak in Haren weer snel openen”, zegt hij.

De vraagtekens bij de abrupte sluiting die onze krant elders plaatste, vindt Heling jammer. Hij erkent dat het biljet op de winkelruit wellicht niet duidelijk was. Daar staat immers simpel dat de winkel ‘vanaf 29 augustus is gesloten’. Het woordje ’tijdelijk’ had veel ruis kunnen voorkomen. Het probleem met personeelswerving in de detailhandel en horeca is een landelijk probleem.