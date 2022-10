Sneak preview: Centrumvisie Haren; gemeente wil groen en wellicht paar uurtjes gratis parkeren

Door: Redactie

Haren de Krant kreeg via een omweggetje het concept ‘Uitvoeringsplan Centrumvisie Haren’ in handen. Het concept laat zien welke kant de gemeente met het dorp op wil. In het concept staat onder andere dat men wil onderzoeken of er in Haren ‘een paar uurtjes’ gratis geparkeerd zou mogen worden, zoals dat ook op het Helperplein gebeurt.

Een paar punten uit dit concept, dat nog niet openbaar is:

Concrete ingrepen

In het concept staan ook concrete ingrepen vermeld. Een bloemlezing:

*Optie van ‘een aantal uren’ gratis parkeren verkennen.

*Raadhuisplein beter aankleden, beleving versterken

*Kerkstraat meer terrassen

*Fietsparkeervoorzieningen inrichten

Heggen

Voorts wil men het dorp klimaatbestendig maken, veel groen en ruimte om hemelwater in de bodem te laten zakken. Ook komen er heggen, want het concept zegt:

“Bij de realisatie kijken we nadrukkelijk naar vaste beplanting van heggen, struiken en bomen, waarbij ook de aantrekkelijkheid voor insecten en vlinders een rol speelt. Ook toetsen we de haalbaarheid van het aanbrengen van een waterpartij in het centrum als onderdeel van de waterberging. Naast een sterke vergroening op het Raadhuisplein onderzoeken we ook de mogelijkheden van vergroening tussen stoep en rijbaan in het centrum waarbij de verstening wordt verminderd.”

Foto: Hier is het Raadhuisplein nog kaal, maar als het aan de gemeente ligt wordt dit bijna parkachtig. Een impressie daarvan staat volgende week in de krant.