Snelsonnet van de maand door Wim Overweg: Open Deur

Snelsonnetteur Wim Overweg (pseudoniem voor Wim Tissingh) uit Haren serveert op ons verzoek geregeld een literaire bonbon bij de koffie. Hij publiceert zijn snelsonnetten wekelijks op www.gedichten.nl

Overweg stelt zich rijmend aan u voor:

De (wan)toestanden in ons dorpje Haren

Bespreek ik voortaan maandelijks op rijm.

Vergeef me als ik daarbij wel eens vlijm,

Ik ben hier niet om wie dan ook te sparen.

En nee, er is geen sprake van vergissen,

Dat rijm gaat in de stijl van Driek van Wissen.

Januari 2023: (Open) deur

In Glimmen is sprake van een inbraakgolf. De tips, die iedereen met gezond verstand zelf kan bedenken om inbrekers buiten de deur te houden buitelen op Internet over elkaar heen.

Je wilt niks kwijt door diefstal of verlies,

Dus googel ik maar eens ‘inbraakpreventie’,

Uw speciale aandacht en attentie:

Mijn oog valt op een goudomrand advies.

“De deur op slot”…..waarop ik mij bescheur:

Dat is voorwaar pas echt een open deur.