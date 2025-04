Snelsonnet van Wim Overweg uit Glimmen (april 2025)

Nieuws:

Door: Redactie

SNEU

Maandag 14 april zond Omroep Max een reportage uit over lokale kranten, waaronder Haren de Krant. Zou de Grote Dichter Wim Overweg landelijk doorbreken en ook in beeld komen?

De spanning hier in huis was om te snijden,

Ik zat echt op het puntje van mijn stoel.

Al tijdenlang had ik een goed gevoel:

Wat voor mij lag, dat waren Gouden Tijden.

Hein Bloemink kwam in beeld en werd (h)erkend,

Ik blijf nog steeds een onontdekt talent.