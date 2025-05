Nieuws:

Door: Redactie

KERMIS

Een opiniepeiling over de kermis in Haren leverde zoals te verwachten was nogal wat uiteenlopende reacties op.

Haren de krant is onlangs eens gaan peilen

Hoe in dit dorp de kermis wordt beleefd,

Of men zich stoort dan wel genoten heeft.

Zo’n volksvermaak geeft overlast bijwijlen.

Het eindoordeel (maar dat wist ik al jaren):

Het is niet altijd kermis hier in Haren.