Spookrijder kwam uit richting Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De spookrijder uit Assen, die na een dodemansrit verongelukte op de A28 bij Hooghalen, heeft een nietsvermoedende vrouw van 35 jaar uit Leek meegesleurd in de dood. Het ongeval roept veel vragen op. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 0.45 uur. Berichtgeving in de media zegt dat de man wellicht bij Haren de foute rijbaan zou hebben genomen. Maar dat kan net zo goed Groningen-Zuid of het (thans minder overzichtelijke) Julianaplein zijn.

Het blijft de grote vraag waardoor de man de verkeerde rijbaan in de richting Assen heeft genomen (zijn woonplaats). Waren drugs of drank in het spel? Was er een black-out? Waarom kwam de bestuurder van 30 jaar niet bij zinnen toen hij andere weggebruikers op zijn baan ontmoette? Waarom reed hij, zoals gezegd wordt, snel? En het grootste mysterie: waarom stopte hij ter hoogte van Assen-Noord, maar ging hij er weer vandoor toen de politie hem wilde aanspreken?

Mocht de man inderdaad bij Haren de foute baan genomen hebben, dan is dat niet helemaal onbegrijpelijk. Iemand die niet bekend is in Haren zou in het donker de rotonde bij het Nesciohotel komende vanaf de Emmalaan driekwart genomen kunnen hebben, in de veronderstelling dat hij zo de oprit naar de A28 kon nemen.

Weet u meer over het ongeval? Kent u het slachtoffer en weet u wat er gebeurd kan zijn? Mail redactie@harendekrant.nl