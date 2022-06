Sportcoach moet stekker uit Beachweek Haren trekken; gemeente stelt steeds meer eisen.

Door: Redactie

Sportcoach Bas Veldman van het Huis voor de Sport is merkbaar teleurgesteld. Hij en zijn collega’s hebben de jaarlijkse traditie van Beachweek Haren moeten schrappen van de agenda, omdat ze er met de gemeente Groningen geen afspraken over kunnen maken.

De Beachweek vormde de afgelopen jaren het sportieve begin van de zomer. Op het Raadhuisplein werd wit zand gestrooid en een daarmee werd een kunstmatig strand (voorzien van boarding) gevormd. Gedurende een dikke week werden er sport- en spelactiviteiten ontplooid, vaak in samenwerking met scholen en verenigingen. De sportcoaches en de (toen nog) gemeente Haren maakten er ieder voorjaar een succesvol evenement van. Toch gaat de stekker eruit en volgens sportcoach Bas Veldman van het Huis voor de Sport komt dit doordat de Gemeente Groningen ‘onhaalbare’ eisen stelt aan de Beachweek. Veldman: “In januari hebben we daarover een gesprek gehad en een brief aan de gemeente gestuurd. Helaas is een reactie hierop uitgebleven en hebben we moeten besluiten het niet door te laten gaan.” Hij refereert aan de ontstaansgeschiedenis van de Beachweek: “De Beachweek is ooit ontstaan in een samenwerking tussen de gemeente Haren en ons als buurtsportcoaches. De gemeente Groningen ziet die samenwerking anders en heeft sinds de herindeling steeds meer aanvullende eisen. Voor ons maakt dat dit niet langer werkbaar is.”

Binnenkort publiceren we op deze plaats een vervolgartikel, waarin de zienswijze van de sportcoaches en die van de gemeente aan bod komen. Wordt vervolgd.