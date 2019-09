Stichting Baasis ‘heel blij’ met raadsbesluit over Brinkschool

Door: Redactie

“We zijn hier heel erg blij mee”, zegt Susanne de Wit, directeur van Stichting Baasis, die het openbaar onderwijs in de voormalige gemeente Haren regelt. De gemeenteraad van Groningen stemde woensdagavond in met een verhuizing van de Brinkschool van de Oude Brinkweg naar de Rummerinkhof in Haren. “We krijgen nu zelfs een geheel nieuw schoolgebouw. We gaan nu snel een plan van eisen opstellen. Ook moet de gemeente gaan nadenken over de tijdelijke huisvesting tijdens de bouw.” Directeur Bert Boers van De Brinkschool liet zich tegenover RTV Noord ook euforisch uit. Hij gaat vandaag op gebak trakteren.

Waar gaat het ook alweer over?

De Brinkschool in Haren groeit als kool (meer dan 400 leerlingen), mede door kinderen uit de nieuwe wijken Harenerholt. Het karakteristieke gebouw aan de Oude Brinkweg is weliswaar charmant, maar volstrekt ontoereikend om de groei op te vangen. De gemeente Haren wilde dit in 2017 oplossen door de school integraal te verhuizen naar het vrijgekomen schoolgebouw van (voorheen) Zernike Juniorcollege aan de Rummerinkhof. Dat idee werd onzalig verklaard door ouders van leerlingen van de Peter Petersenschool, die ook aan de Rummerinkhof is gevestigd. Zij vreesden verkeerschaos en gevaarlijke situaties. Ze waren fel tegen de komst van de nieuwe buurman. Extra ingewikkeld werd het, omdat er ook nog een plan lag voor de aanleg van de fietsstraat (fietspad tussen Station en de wijk Harenerholt richting stad) tussen de beide schoolgebouwen door. Michiel Verbeek, destijds wethouder van de Gemeente Haren, begaf zich in een slangenkuil om dit alles in goede banen te leiden. Hij werd soms weggehoond tijdens discussies. Hij bleef proberen het tij te keren en zette zelfs iedere ochtend verkeersregelaars in op de kruising Rummerinkhof/Oosterweg om gevaarlijke drukte te bezweren. Juist toen ouders van beide scholen een alternatief plan bedachten, waardoor de verhuizing haalbaar werd (het fietspad moest uit het plan vonden ze) maakte de raad van Haren in het najaar van 2018 een vreemde beweging. De plannen van de ouders werden genegeerd en men stemde tegen de geplande verhuizing. Daarmee was de rol van de gemeente Haren uitgespeeld en kwam het dossier op het bord van de nieuwe gemeente Groningen terecht.Tot verdriet van wethouder Michiel Verbeek.

Leerlingen van De Brinkschool krijgen al een jaar les aan de Rummerinkhof. Dit gebouw gaat wijken voor de nieuwbouw…

Negen maanden verder

Vanaf dag één na de fusie Haren-Groningen is de afhandeling van het dossier ‘Verhuizing Brinkschool’ in een stroomversnelling gekomen. Onder leiding van stadse ambtenaren werden alternatieve locaties voor de Brinkschool onderzocht (zelfs op locaties als De Bam aan de Jachtlaan en het Hendrik de Vries Plantsoen aan de Vondellaan). Toen bleek dat de locatie Rummerinkhof toch echt de beste optie was. De ligging is gunstig halverwege Oosterhaar en Harenerholt, de wijken waar veel leerlingen wonen.

Het besluit

Woensdag 25 september 2019 kwam een eind aan het gedoe. De raad ging na enige discussie akkoord met het voorstel van B&W om De Brinkschool geheel onder te brengen in een nieuw schoolgebouw aan de Rummerinkhof op de plaats van het voormalige Zernike Juniorcollege. De fietsstraat blijft tóch in het plan en komt te liggen tussen de Peter Petersenschool en De Brinkschool. Het nieuwe gebouw wordt voorzien van een gymzaal (een spelhal) waar meerdere scholen en verenigingen gebruik van kunnen maken. De Rummerinkhof wordt vanaf het station eenrichtingsverkeer, zodat er minder conflicten ontstaan op de kruising met de Oosterweg (zie foto onder).



“Helemaal mee eens”

Ietje Jacobs (fractievoorzitter VVD) is blij met het besluit. Ze zegt: “De voortvarendheid van de gemeente Groningen is fantastisch. In Haren is er twee jaar over gedaan om tot een plan te komen en Groningen deed het in negen maanden.” Over de verkeersdrukte zegt ze: “Door de aanleg van het fietspad zullen heel veel kinderen binnendoor vanuit Harenerholt naar school komen. Dat scheelt drukte op de Oosterweg. Ja, natuurlijk blijft die kruising druk, maar dat nemen we voor lief.”



Ietje Jacobs, VVD

Tijdelijke huisvesting

Susanne de Wit van Stichting Baasis eet vandaag waarschijnlijk ook gebak, maar houdt haar hoofd er goed bij. Want nu wordt het zaak om net zo voortvarend te komen tot een bouwplan. En dan is er het vraagstuk van de tijdelijke huisvesting tijdens het bouwproces, dat wel twee jaar kan duren. “Ja, we zullen de leerlingen van de bovenbouw, die nu al aan de Rummerinkhof zitten, tijdelijk elders moeten huisvesten. Het liefst in een bestaand gebouw, want als je met tijdelijke units gaat werken kost dat veel geld. En wij vinden dat je iedere euro waar mogelijk echt aan onderwijs moet besteden en niet aan dure tijdelijke huisvesting.” Of het leegstaande schoolgebouw van OBS de Linde een optie is laat zij in het midden. “Daar zeg ik niks over. Die locatie wordt wel eens genoemd, maar de tijdelijke huisvesting is een verantwoordelijkheid van de gemeente.”