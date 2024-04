Stichting Ouderenvervoer al 25 jaar ‘op pad’ in Haren en omstreken

Door: Redactie

Ouderenvervoer Haren is in 1999 voortgekomen uit buurtvereniging Ons Belang in Oosterhaar. Ouderen lieten in die tijd steeds vaker verstek gaan bij activiteiten met als reden: ‘geen vervoer’. Daar wilde men wat aan doen en dat werd de stichting, die nu haar 25-jarig jubileum viert.

Het eerste busje werd aangeschaft met geleend geld van de buurtvereniging en hulp van sponsors. Al snel ging men veel verder dan het ‘halen en brengen’ voor activiteiten in de wijk en ontwikkelde de stichting zich als een sociaal taxibedrijf, gerund door vrijwilligers. In den beginne was de centrale ondergebracht bij één van de vrijwilligers thuis, later verhuisde men naar Zorgboerderij Mikkelhorst, later weer naar de Biotoop en nu is de centrale gevestigd in een kantoorpand aan de Nieuwe Stationsweg.

Vrijwilligers

Het begon ooit met een ‘handvol’ vrijwilligers, nu zijn dat er ruim 40. Daarvan vormen 10 mensen het telefoonteam en rijden 30 vrijwilligers in wisseldiensten op de (drie) wagens. Dat gebeurt 6 dagen van de week. Stichting Ouderenvervoer rijdt voor 55-plussers en ook voor mindervalide mensen die naar het ziekenhuis moeten op naar andere afspraken (zoals familiebezoek). Ook verzorgt de stichting al jaren het vervoer voor Cosis, waarbij personen worden vervoerd naar dagbesteding in o.a. de Hortus, de Biotoop en Erasmusheem. De Stichting draait volledig op vrijwilligers en wordt gefinancierd door bijdragen van sponsoren en donateurs en krijgt daarnaast een subsidie van de gemeente Groningen. Meer informatie: www.ouderenvervoerharen.nl