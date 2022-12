Stichting Vervoer voor Ouderen Haren; Verbinders achter het stuur

Door: Redactie

Een mijlpaal, Stichting Vervoer voor Ouderen Haren bestaat 25 jaar. En het mag gezegd worden: zonder deze club zouden veel mensen de deur nauwelijks uitkomen. Jan Broekman, één van de vrijwilligers (achter het stuur) maakt zich wel een beetje zorgen: “Er zijn nieuwe vrijwilligers nodig om met dit werk door te gaan.”

De gele bussen vervoeren in en rond Haren 55+-ers naar uitstapjes, familiebezoek, winkels, ziekenhuis, huisarts of theater. Verbinders in de pure zin van het woord. Passagiers betalen een zeer geringe vergoeding. Ook mensen met een beperking (COSIS) worden door hen vervoerd van en naar de dagbesteding. Jan Broekman zegt dat de onbetaalde vrijwilligersgroep bestaat uit gepensioneerden, maar ook uit mensen die nog een baan hebben, zoals hij. Zij krijgen vaak dankbare reacties, zoals: “We zijn zo blij met jullie, dankzij het busje zijn we mobiel en niet afhankelijk van familie en vrienden.”

Chauffeur worden

Jan Broekman: “Ik rijd niet dagelijks, want ik werk ook nog, maar een paar keer per maand op een avond rijd ik voor de klaverjasclub van de buurtvereniging of op mijn vrije woensdag of zaterdag. Ik mag dat zelf mede bepalen, want je kunt elke maand aangeven wanneer je wel of niet kunt. Dat geldt voor mij als werkende, maar ook voor mijn reeds gepensioneerde collega’s.”

Contact

De stichting SVVO zoekt contact met mensen die eens per maand (of vaker) een dienst willen draaien. Soms gaat het ook om avonddiensten. Meer informatie over het werken als vrijwilligers staat op de website. Wie als oudere gebruik wil maken van de vervoersdiensten kan terecht op www.ouderenvervoerharen.nl (bellen kan ook met het telefoonteam: 06-23107753 op werkdagen van 9-13 uur).