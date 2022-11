Straatverlichting in Haren en Glimmen: geregeld defect

Nieuws:

Door: Redactie

“Het is hier in de buurt ’s avonds niet fijn voor wandelaars en fietsers in het donker. Er wonen hier vrij veel ouderen”, zegt Mark Roosjen. Hij woont in de Stationsbuurt en daar is de straatverlichting al een paar weken defect. “Buurtgenoten hebben meldingen gedaan, maar van de gemeente krijgen we te horen dat Enexis is ingelicht.” Volgens Roosjen blijft het daarna stil en donker.

Het probleem in de Stationsbuurt strekt zich uit tot de Kromme Elleboog, waar het ook geruime tijd donker was. In Glimmen speelt een vergelijkbare situatie. Dat blijkt uit berichtgeving op RTV Noord. Henk Niemeijer van Plaatselijk Belang is daar ook niet te spreken over het feit dat sommige straten af en toe donker zijn. Hij legt een verband met een aantal inbraken die in Glimmen zijn gepleegd de afgelopen weken.

Natascha van ’t Hooft van de gemeente laat weten dat de problemen ontstaan in de stroomtoevoer van de verlichting. Het gaat dus niet om defecte lantaarnpalen. De meeste problemen zouden inmiddels door Enexis zijn opgelost.

Wie een defecte straatverlichting wil melden kan dat online doen op www.groningen.slimmelden.nl