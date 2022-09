Strijder voor natuurbehoud

Nieuws:

Peter van der Tang uit Haren kennen we uit de kranten. Hij strijdt tegen de aftakeling van de natuur in zijn woonomgeving (Hoornsedijk) en in die strijd komt hij de lokale en provinciale overheid tegen.

Enkele jaren geleden maakte hij bezwaar tegen de aanleg van een open verbinding tussen Friescheveen (vervuild water) en het Paterswoldsemeer. De Provincie beweerde dat er geen open verbinding was en Van der Tang moest capituleren. Nu heeft hij opnieuw bezwaar aangetekend tegen (wat hij noemt) aantasting van de natuur bij de zuidoostelijke oever van het Paterswoldsemeer. Hij zegt: “De Provincie Groningen heeft blijkbaar ineens besloten om steen te gaan storten op een onaangetaste oever van het Paterswoldsemeer die niet toegankelijk is voor het publiek. De oever waar de stenen gestort gaan worden geldt als een belangrijke paaiplaats voor de vissen en is een unieke omgeving voor de daar levende flora en fauna. De oever betreft een gebied waar het water ondieper is en een fijne temperatuur heeft voor de vissen om te paaien. Verder bestaat de oever uit een zandoppervlakte waar het meer verder veelal bestaat uit veen. Het ondiepe paaigebied voor de vissen verdwijnt, als dit nieuwe idee doorgang vindt, onder een laag steenstort van minimaal 5,5 meter breed.” In een brief aan het Meerschap Paterswoldsemeer noemt Van der Tang dit “onherstelbare natuurschade zowel aan de oever als in het water”. Zijn bezwaar lijkt niet kansrijk, want Waterschap Noorderzijlvest zegt dat door hen in juli 2021 een watervergunning is verleend aan de Provincie. De vergunning heeft ter inzage gelegen en daarop was slechts één (ongegrond) bezwaar gemaakt.