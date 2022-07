Stroomkast aan Oosterweg knettert en rookt (MET UPDATE) en vatte vlam

Door: Redactie

De brandweer is maandag rond 14.00 uur ter plaatse aan de Oosterweg in Haren (in de bocht). Daar vertoont een stroomkast kuren. In het ding knettert en knalt het en er is rookontwikkeling.

Een gebied rond de kast zit nu zonder stroom. Enexis is aanwezig om het probleem op te lossen.

Update 15.00 uur: Inmiddels heeft de kast vlam gevat. Zie foto onderaan. Er is meer brandweerpersoneel opgeroepen.

Update 16.00 uur: In een ander deel van het land is een melding te lezen van netwerkbeheerder Liander in Friesland. Die waarschuwt dat de komende warme dagen een risico zijn voor de stroomvoorziening, omdat onderdelen van het netwerk oververhit kunnen raken. Dit geldt voor bepaalde verbindingsstukken in kabels. Of deze melding in verband gezien moet worden met de problemen aan de Oosterweg is niet duidelijk.

Update 19 juli 2022: Toen de vlammen uit de kast sloegen is de brandweer overgegaan tot het nathouden van een naastgelegen woning en bossages. Omdat er nog stroom op de kast stond kon de vuurhaard niet direct worden bestreden. Toen Enexis de spanning van het net had gehaald kon de brand worden geblust.

Foto’s: 112 Groningen /Haren de Krant