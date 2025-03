Student Wessel Idema uit Haren onderzoekt woonbehoeften

Door: Redactie

Harenaar Wessel Idema is bezig met een studie Real Estate aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt aan een onderzoek naar woonbehoeften. Daarvoor hoopt hij dat lezers bereid zijn om zijn vragenlijst in te vullen. Omdat Haren de Krant graag een kleine bijdrage wil leveren aan een goede aansluiting van woningbouw op de actuele woonbehoeften onder de bevolking, publiceren we hieronder de link naar de vragenlijst.

Wessel: “Voor mijn master Real Estate Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen voer ik momenteel onderzoek uit naar wat belangrijk is voor kopers en huurders in hun zoektocht naar de geschikte woning. In het bijzonder doe ik onderzoek naar het belang van bereikbaarheid en woonkeuzevrijheid in dit woonkeuzeproces in de context van schaarste op de woningmarkt.” De onderzoeker heeft gemerkt dat er op dit gebied nog niet veel data beschikbaar zijn en daarom koos hij voor dit onderwerp. Hij denkt dat de resultaten van zijn onderzoek van waarde kunnen zijn voor beleidsmakers in de woningbouw en ook voor woningcorporaties.

Wessel Idema hoopt na zijn studie te gaan werken in de projectontwikkeling, waarbij voor hem het accent niet direct ligt op de financiƫle kant. Daarentegen wil hij zich meer inzetten voor woningbouw met een kleinere belasting van de aarde (footprint) en creatief omgaan met schaarse ruimte.

Wessel: “Nederland kampt met een woningtekort. Dit leidt tot een toenemend aantal mensen dat moeite heeft om een woning op een voor hen geschikte plek te vinden. Deze vragenlijst is onderdeel van mijn masterscriptie en door deel te nemen (ongeveer 5 min.) helpt u beleidsmakers en woningcorporaties begrijpen waar en welke woningen het beste gebouwd kunnen worden. Alvast heel erg bedankt voor het invullen van de vragenlijst.”

https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cSIWVrnJDONjAa2