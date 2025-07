Door: Redactie

Het Pieterpad doet Haren aan op het traject van Groningen naar Zuidlaren. Een deel van de route loopt via de Emmalaan en het Braspad naar Nieuw Erasmusheem en dan verder naar het zuiden. Het meanderende pad achter Nieuw Erasmusheem langs naar de Lutsborgsweg is vorige week voorzien van nieuw asfalt omdat het wegdek in slechte staat verkeerde.