Tegenstanders Transferium De Punt maken vreugdesprongetje

Door: Redactie

De vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Tynaarlo zou een keerpunt kunnen betekenen in de planvorming voor een nieuw Transferium bij De Punt. Binnen deze coalitie én in de gemeenteraad staan de neuzen niet allemaal dezelfde kant op en is er ook weerstand tegen de plannen van de Provincie Drenthe. De actievoerders van Transferium Nee, waarvan Erik Bazuin uit Glimmen één van de roergangers is, maken waarschijnlijk een vreugdesprongetje, want hun stem is gehoord.

Otters

De weerstand blijkt uit het feit dat de volgende passage is opgenomen in het coalitieakkoord van Tynaarlo: “De aanleg van een Haarlemmermeeraansluiting in combinatie met een transferium heeft impact op de omliggende natuur. Daarnaast is nut en noodzaak niet objectief en onafhankelijk aangetoond. We willen hier in overleg en samenwerking met de provincie Drenthe verder onderzoek naar laten doen, alvorens een integrale afweging aan de raad over te laten”. Hieruit blijkt dat de nut en noodzaak wordt betwijfeld en dat is precies wat de actiegroep al langer zegt. Waarom is een Transferium nodig voor 200-500 auto’s, terwijl vijf minuten verderop aan de A28 bij Haren een Transferium half leeg staat? Bazuin zegt dat de aanleg van een nieuwe op- en afrit bij De Punt en de aanleg van de parkeerplaats, desastreuze gevolgen heeft voor flora en fauna in dat gebied. Bazuin: “Het stemt ons uiteraard zeer positief om te lezen dat de gemeente Tynaarlo erkent dat de nut en noodzaak van het transferium niet bewezen is. Daarnaast kunnen wij melden dat de Stichting Otterstation Nederland zich ook bij ons heeft aangesloten en fel tegen de plannen van een eventueel transferium is. Afgelopen zaterdag 21 mei heeft de stichting een brief verzonden aan een aantal bestuurders waarin wordt meegedeeld dat de aanleg van een transferium zal resulteren in het vernietigen van een bestaand otterhabitat en dat de plannen in strijd zijn met de EU-habitatrichtlijn.” In de brief van de Stichting Otterstation Nederland waarop Bazuin doelt staat letterlijk: “De belangrijkste reden van ons schrijven is dat dit plan resulteert in het vernietigen van bestaand otter habitat langs het Noord-Willemskanaal. Door verlegging van de bestaande afrit uit de noordelijke richting, verdwijnt de huidige, natuurrijke oever. Met infrarood cameravallen is overduidelijk aangetoond dat dit een belangrijk leefgebied is van de otter. En dat niet alleen; de beelden hebben ook aangetoond dat hier jonge otters zijn geboren en groot gebracht.”

In Dagblad van het Noorden is te lezen hoe Eddy Beuker van de Provincie Drenthe reageert: “De gemeente is aan zet en moet het bestemmingsplan wijzigen. Als de gemeente hierover met ons in gesprek wil, dan wachten we dat af.” De Provincie zegt dat het Transferium De Punt nodig is om gebruik van OV te stimuleren en autoverkeer van en naar Groningen te luwen. Een petitie van de actievoerders op www.transferium-nee.nl staat nog tot 30 mei open en is al meer dan 2000 keer ondertekend.