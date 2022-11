Tentoonstelling bij Reinhart Orchideeën, Japanse bloemsierkunst

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag en zondag 19 en 20 november vindt er een tentoonstelling van de Japanse bloemsierkunst ikebana plaats in Haren. Professor Regi Bockhorni en de deelnemers organiseren deze ikebana-expositie die de schoonheid van de herfst laat zien door middel van ikebana.

Ikebana bestaat al meer dan 560 jaar in Japan en werd 60 jaar geleden in Nederland geïntroduceerd. Inmiddels kent de kunstvorm vele enthousiaste Nederlandse beoefenaars en dit aantal is groeiende in het land dat bekend staat om z’n bloemen. In tegenstelling tot het Nederlandse bloemschikken staat bij ikebana de kunst van het weglaten centraal. Het gaat onder meer om het creëren van ruimte in plaats van de ruimte op te vullen, en om het laten zien van de emotie van de bloemen, bladeren en takken. Ikebana kent verschillende scholen waarvan ikenobo de oudste is.

Plaats: Reinhart Orchideeën

Westerveen 16

Harenermolen 9751 HW Haren, GR.

Entree: gratis

10.00 – 16.00 uur