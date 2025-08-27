Tijdens Seniorenmarkt 29 augustus – Aandacht voor online fraude

Nieuws:

Door: Redactie

Online fraude is aan de orde van de dag. Mensen worden misleid via internet en vaak zijn ouderen het slachtoffer. Telefoontjes ‘van de bank’ komen vaak in het nieuws omdat slachtoffers bankgegevens met de beller (de oplichter) delen. Maar er gebeurt veel meer op dit gebied. Robert Bouma van de politie komt het publiek in Haren ‘wakker schudden’. Men kan tijdens de Seniorenmarkt (12.00-17.00 uur) met hem in gesprek.

Op initiatief van het Gebiedsteam Haren (gemeente) organiseert WIJ-team de komende maanden bijeenkomsten om ‘de weerbaarheid van senioren’ tegen online fraude te vergroten. Robert Bouma (cyberspecialist) is namens de politie betrokken bij dit project. Hij zegt: “Slachtoffers schamen zich meer dan bij een gewone inbraak en de impact is enorm. Daarom doet niet iedereen aangifte. Maar schaamte is niet nodig, het kan iedereen overkomen. Ik ben zelf ooit ook bijna opgelicht via internet.” Tijdens de bijeenkomsten wordt de trukendoos van oplichters besproken. Het CCV (Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid) verzorgt de bijeenkomsten in Haren en omgeving (zie onder). Tijdens de Seniorenmarkt kan men zich aanmelden voor een bijeenkomst.

-15 september 14.00-16.00: De Hoeksteen, Noordlaren

-23 september 14.00-16.00: De Groenenberg, Glimmen

-25 september 14.00-16.00: Mellenshorst, Oosterhaar Haren

-1 oktober 9.00-11.00: De Tiehof, Onnen

-6 oktober 13.00-15.00: Clockhuysplein, Haren

foto: Robert Bouma

