Toekomst Biotoop/Hortus: gemeente heeft wat meer tijd nodig voor plan

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente Groningen is sinds 1 januari 2023 eigenaar van het terrein van de Hortus Botanicus en het voormalig Biologisch Centrum in Haren. De gemeente heeft het terrein gekocht van de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met inwoners, bewoners en organisaties wil de gemeente een plan maken voor de toekomst van het gebied.

In juli 2024 zijn hiervoor de eerste bijeenkomsten gehouden. Ook zijn er onderzoeken gedaan naar natuur, gebouwen en cultuur. De gemeente praat regelmatig met betrokken organisaties. Nu wordt gekeken naar de kosten van de plannen. Dat vraagt meer tijd dan gedacht. In het najaar van 2025 wil de gemeente opnieuw in gesprek met inwoners.