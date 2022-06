Toneelvoorstellingen op Wilma’s Erf te Onnen

Nieuws:

Een poëtische vertelling over liefde en verandering Toneelgroep Jan Vos speelt GROND in provincie Groningen.

Toneelgroep Jan Vos brengt een nieuwe voorstelling naar het Groningse platteland. In een potstal in Onnen speelt het gezelschap GROND, een liefdesverhaal over een journaliste en een boer. GROND is te zien vanaf 30 juni t/m 24 juli. Het stuk wordt gemaakt door hetzelfde artistieke team dat verantwoordelijk was voor onder meer MANSHOLT, KONING VAN HET GRASLAND en GAS. De rollen worden gespeeld door acteurs Trudi Klever en Dimme Treurniet, met live muziek van Jaap van Keulen.

GROND is een poëtische vertelling over liefde en verandering. Twee mensen die ervan dromen een nieuwe weg in te slaan, worstelen ermee om dit in de praktijk te brengen. Want veranderen betekent breken met wat je gewend bent, breken met de ideeën waar je je altijd aan hebt vastgehouden en soms ook breken met de mensen die je hebben gesteund of waarvan je houdt.

Journaliste Renate Bartels vindt weinig voldoening meer in haar werk op de krant. En ook thuis is het kil, sinds haar enige zoon op kamers is gaan wonen. Boer Rein Abbink houdt zijn bedrijf draaiende, om het over een paar jaar door te geven aan zijn dochter. Maar de passie voor het boerenbestaan is bij hem al lang geleden verdwenen. Als Renate na een auto-ongeluk bij Rein aan de deur klopt, vinden de stedeling en de plattelander onverwachts veel herkenning bij elkaar. Beiden staan op een kantelpunt in hun leven en even lijkt het alsof de ander daar een beslissende rol in zal spelen.

Kaarten bestellen

GROND speelt van 30 juni tot en met 24 juli in Onnen, in de provincie Groningen De voorstelling wordt gespeeld in een potstal op Wima’s Erf, een biologisch dynamisch melkveebedrijf van Wilma en Berend Steenbergen. Adres: Zuidveld 16, 9755 TM Onnen. Aanvang woensdag t/m zaterdag: 20:00u. Aanvang zondag: 14:00u. Er is goede ventilatie. Mochten er extra maatregelen nodig zijn ivm. het nog altijd sluimerende coronavirus, dan zullen die vanzelfsprekend genomen worden. Voor meer informatie en kaarten: toneelgroepjanvos.nl | Meer informatie over Wilma’s Erf: wilmaserf.nl

Cast: Trudi Klever, Dimme Treurniet en Jaap van Keulen | Tekst: Tjeerd Bischoff | Regie: Jeroen van den Berg | Componist: Jaap van Keulen | Toneelbeeld: Ellen Klever | Lichtontwerp: Paul van Laak