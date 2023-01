Total de Punt zwaait Catharinus en Helga Annen uit op 31 januari

Door: Redactie

Als Catharinus Annen alleen al denkt aan de dag van 31 januari, dan schiet hij vol. Samen met zijn vrouw heeft hij het tankstation Total de Punt (voorheen Fina) geëxploiteerd sinds 1984. Ze waren beiden nog maar 24 jaar toen ze aan het avontuur begonnen, dat zij nu als 60-ers gaan beëindigen.

In de dienstwoning naast de shop speelde zich hun leven af, er kwamen twee dochters, bouviers en nu scharrelen de kleinkinderen er rond. “We zijn nog niet toe aan onze AOW”, zegt Annen. “Maar we willen het wel wat rustiger aan gaan doen. Meer tijd voor onszelf, fietsen en op pad met de caravan.”

De gedachte om deze stap te zetten ontstond tijdens de Corona-rust. Echt stilzitten is er overigens nog niet bij. Catharinus gaat drie dagen per week rijden op de vrachtwagen (bloementransport Faber, waar hij nu al één dag in de week rijdt) en Helga zoekt een baan voor 20 uur per week. Inmiddels is het stel verhuisd naar Eelde. Het tankstation gaat straks verder onder leiding van het hoofdkantoor van Total.

Deze maand verschijnt een artikel met hun verhaal in dorpsblad Glimmer’lei.