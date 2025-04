Traject doorfietsroute Haren-Zuidlaren vastgesteld

Door: Redactie

De colleges van de provincie Groningen en de gemeenten Groningen en Tynaarlo hebben het voorkeurstracé van de Doorfietsroute tussen Zuidlaren en Haren vastgesteld.

Na uitgebreid onderzoek is de meest veilige, directe en aantrekkelijke route bepaald. Vanuit Zuidlaren loopt die via de Esweg richting Midlaren. Via Noordlaren gaat de route richting natuurgebied de Appelbergen (Hoge Hereweg). Fietsers hebben daar twee mogelijkheden: een recreatieve route door het bos of een altijd toegankelijke route via de Rijksstraatweg en Zuidlaarderweg in Glimmen.

Over spoorviaduct

Voor de spoorovergang bij Glimmen komt parallel aan het spoor een nieuw fietspad van ongeveer 400 meter. Via het spoorviaduct bij Onnen, een gedeelte Dalweg, de Viaductweg en Geertsemaweg, sluit de route aan op de Onnerweg in Haren. De Onnerweg wordt ingericht als fietsstraat. Uiteindelijk sluit de route bij de Jachtlaan aan op de bestaande Doorfietsroute van Haren naar Groningen. Het vastgestelde tracé is te bekijken op provinciegroningen.nl/doorfietsroute-zh.

Ecologie en landschappelijke waarden

Bij de aanleg van de Doorfietsroute wordt rekening gehouden met de natuur en het landschap in het gebied en het behoud van bomen. De kwaliteit van de route door Appelbergen zal worden verbeterd, zodat ook forenzen en scholieren de route kunnen blijven gebruiken. Uitgangspunt daarbij is dat het recreatieve en natuurlijke karakter bewaard blijft en zo mogelijk versterkt wordt.

Reactienota

Tussen 30 januari en 2 maart 2025 heeft iedereen kunnen reageren op de voorgestelde variant. In die periode is de projectpagina ongeveer 2.500 keer bekeken en kwamen er 40 reacties binnen. Alle reacties en antwoorden zijn opgenomen in een reactienota. De reactienota is te vinden op de website van de provincie Groningen. Voor de zomer nemen Provinciale Staten een definitief besluit over het tracé.

Planuitwerking

Na de vaststelling van het voorkeurstracé start de planuitwerking. In deze fase maakt de projectgroep een gedetailleerd ontwerp van de route. Bij het ontwerp houden ze rekening met de inpassing in het landschap en natuurlijk gebied, herkenbaarheid, eenduidigheid, veiligheid en comfort. De uitwerking hiervan komt in een beeldkwaliteitsplan. Het tracé wordt opgedeeld in een aantal deelgebieden. De planuitwerking duurt ongeveer een jaar. Direct belanghebbenden kunnen in deze fase opnieuw meedenken.

Fietsen stimuleren

De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Tynaarlo en Groningen willen stimuleren dat zo veel mogelijk mensen op de fiets stappen. Fietsen is gezond, duurzaam en betaalbaar. Nu fietsen dagelijks gemiddeld tussen de 1.500 en 2.000 mensen tussen Zuidlaren en Haren. Door het fietspad comfortabeler te maken en het beter te onderhouden, wordt het extra aantrekkelijk om vanuit Zuidlaren en omgeving op de fiets te stappen naar Haren en Groningen. De Doorfietsroute van Zuidlaren naar Haren wordt ongeveer 11 kilometer lang.