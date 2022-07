Tropenrooster Huttenbouwdorp Haren 2022

Door: Redactie

In verband met de verwachte temperaturen voor dinsdag, heeft het bestuur van Huttenbouwdorp besloten om het tropenrooster in te voeren. Dit houdt in dat de kinderen eerder beginnen en ook eerder stoppen. Hierdoor zal ook de officiële opening een uur eerder plaatsvinden.

Hieronder staat de aangepaste planning:

08:15 uur – Kassa’s open

08:30 uur – Opening van het Circus, het 37e Huttenbouwdorp

09:45 uur – Bouwen aan de hut

10:30 uur – Activiteit

12:00 uur – Snack verassing

13:00 uur – Naar huis