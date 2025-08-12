Vacature vrijwilligerswerk in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Heb jij groene vingers, kennis van of affiniteit met planten en steek je graag je handen uit de mouwen? Kom het vrijwilligersteam van Hortus Botanicus in de Rotstuin ondersteunen. Zij nodigen je uit om deze bijzondere tuin gevuld met een grote verscheidenheid aan mossen planten te verzorgen.

Informatie: vrijwilligers@hortusharen.nl

Ontwikkellink

Ben je vrijwillig actief? Dan kan je gratis meedoen aan trainingen/workshops.

Informatie: www.link050.nl/ontwikkellink