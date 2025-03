Vanaf nu verkrijgbaar: jubileumposter Haren de Krant 30 jaar

Door: Redactie

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Haren de Krant (in juni) heeft de krant een jubileumposter laten drukken. Het betreft een reproductie van een authentieke wandelkaart van de gemeente Haren uit plm. 1920. De kaart (A3 op stevig nostalgisch papier) geeft een mooi beeld over het wegennet in Haren en omliggende dorpen in die tijd.

De originele kaart is in het bezit van Haren de Krant, die deze destijds kreeg van iemand die in de jaren 40 in het gemeentehuis van Haren werkzaam was. De gemeentelijke koffievlek op de kaart is ook op de poster prima te herkennen. De kaart hing destijds in het gemeentehuis op de hoek van de Meerweg en de Rijksstraatweg.

De poster is vanaf nu (14 maart) verkrijgbaar bij:

BLOOM preloved cadeauwinkel: Winkelpassage De Brinken, Haren

Boekhandel Boomker, Raadhuisplein, Haren

Formaat: A3

Prijs: 9,95 (exclusief lijst)

Oplage: beperkt (250)

Verpakking: stevige kartonnen koker