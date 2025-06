Vanavond 19.00 uur Roder Jongenskoor in Dorpskerk

Nieuws:

Door: Redactie

Vanavond 19 juni zal het Roder Jongenskoor een Evensong zingen in de Dorpskerk in Haren. Deze is vrij toegankelijk. Wat is dat eigenlijk: een Evensong?

We kijken even op Wikipedia:

“Evensong (of Choral Evensong) is de naam van een dagelijkse kerkdienst in de middag of avond, waarbij – als het om een Choral Evensong gaat – het grootste deel van de dienst gezongen wordt door een koor of gastkoor. Een Evensong kan gezien worden als het equivalent van de vespers in de Rooms-Katholieke en de Lutherse kerk. Bij een Choral Evensong is een koor betrokken dat zowel a capella als met orgelbegeleiding zingt. De kerkgangers hebben soms een participerende rol wanneer zij enkele liederen meezingen.”

