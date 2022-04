Vandaag Koningsdag in Haren, vroege vogels bouwen hun ‘winkeltje’ al op

Door: Redactie

Rond 8.00 uur vanochtend waren er al kinderen in het dorp om een mooi plekje te reserveren voor hun handel op de vrijmarkt, die Koningsdag 12.00 uur officieel begint. Maar eerder zal er ook al handel plaatsvinden, zo lijkt het. De weersomstandigheden zijn vandaag goed voor Koningsdag in Haren. Lees het programma hiernaast (op deze homepage).

De kermis is deze hele week al een gezellige bron van vermaak. Het lijkt een echte gezinskermis te zijn, voor het eerst sinds 2019 weer in Haren. Ton Wester wandelde één dezer dagen na sluiting van de kermis nog even over het Haderaplein om het verstilde vermaak vast te leggen met zijn camera. Foto onderaan.