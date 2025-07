Veelzijdige Harense kunstenaar Brigit van der Werff in Pictura

Door: Redactie

Brigit van der Werff woont in Haren en mag in alle opzichten een opvallende kunstenaar worden genoemd. Veelzijdig en verrassend, want ze laat zich niet plaatsen in een hokje: tekenen, schilderen, textielkunst…het zit allemaal in deze ene persoon. Daarom was zij voor Pictura interessant.

Op de website van Pictura lezen we: “Deze zomer is Pictura tijdelijk het huis van Brigit van der Werff. Het is opengesteld voor de bezoeker die kamer voor kamer het leven van deze kunstenaar binnentreden kan. In het huis van Brigit van der Werff, die zelf ook rondleidingen verzorgt, bestaat geen onderscheid tussen leven en werk. Je zou het huis zelf een kunstwerk kunnen noemen, een installatie waarin ieder element een verhaal in zich draagt. Maar het is ook omgekeerd: de kunst is het huis waarin de kunstenaar geborgen is. Het is de ruimte waarin zij ademen kan, waar de stroom van het alledaagse voor even tot stilstand komt; waar ze haar ervaringen vast kan pakken en transformeren, of, in haar eigen woorden, tot leven kan brengen in een ‘nieuw gevonden tijd’.

Ook de bezoeker van Pictura kan zich voor even geborgen weten. Wie zich openstelt voor het werk en het daarmee opnieuw tot leven wekt, zal zien dat Van der Werff niet alleen haar eigen verhaal vertelt, maar ook dat van de bezoeker.

Het werk is divers: vormgeving, fotografie, schilder-, teken- en textielkunst en zelfs theater vormen de wereld waarin de kunstenaar zich beweegt. Van kamer naar kamer dwaalt de bezoeker. De kunstenaar opent haar laden en kasten, toont haar tekeningen en foto’s, stoffen en felgekleurde garens; haar geborduurde kussens, bedrukte T-shirts en handgemaakte boekjes; genereus laat ze de kijker in haar wereld toe. In haar atelier op zolder tenslotte spreidt ze haar tekeningen en schilderijen uit.”

Te zien tot 31 augustus. Zie: Brigit van der Werff

Kunstlievend Genootschap Pictura

Sint Walburgstraat 1 9712 HX Groningen

Tel 050- 312 29 53

Mail: info@pictura-groningen.nl

Openingstijden: woensdag t/m zondag 13.00 – 17.00 uur

Foto: website Pictura