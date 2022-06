Verhalenwedstrijd 15-jarige website over autobussen van Kevin van der Laan

Door: Redactie

Kevin van der Laan is in Haren geen onbekende. Hij was voorheen één van de roergangers van de vroegere radiozender Haren FM en is nu presentator/redacteur van het OOG-radioprogramma Haren Doet. Privé is van der Laan van kindsbeen af al gebiologeerd door autobussen en dat resulteerde in 2007 in een website over busvervoer in de regio’s Groningen en Drenthe.

De websites www.ovnieuwsuitgroningen.nl en www.ovnieuwsuitdrenthe.nl bestaan uit actuele berichtgeving en veel foto’s van het busvervoer. Geheel objectief, want Van der Laan’s site staat geheel los van het OV Bureau. “De contacten met het OV Bureau zijn prima, maar we staan geheel los van elkaar, dus ik kan ook gerust af en toe kritische artikelen maken”, zegt hij.



Verhalenwedstrijd

Om het derde lustrum van zijn websites te vieren organiseert Kevin van der Laan een verhalenwedstrijd. Hij zoekt verhalen en anekdotes, liefst met foto’s, die te maken hebben met busvervoer. Van der Laan: “Het gaat me om bijzondere verhalen, anekdotes, foto’s of andere dingen zoals scans, boekwerken of iets anders uit het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe. En dat mag alles zijn, zo lang het maar uit Groningen en Drenthe komt. Het hoeft dus niet perse iets uit de afgelopen 15 jaar te zijn.” Meedoen kan door het bezoeken van de genoemde websites.

Asperger

Waar komt de passie voor busvervoer vandaan? Kevin van der Laan heeft wel een vaag vermoeden dat het te maken heeft met zijn autisme (Asperger). Hij zegt: “Veel mensen met autisme hebben een hobby waar ze zich helemaal aan overgeven. Als klein kind vond ik bussen al geweldig. Dat is nooit meer weggegaan. Ik wilde natuurlijk buschauffeur worden, maar dat is er niet van gekomen. In 2007 zag ik dat de berichtgeving van (destijds) Arriva nogal eens wat steken liet vallen. Toen ik zag dat andere mensen websites maakten over hun hobby, ben ik op het idee gekomen voor mijn websites met informatie over bussen. Ook al is de online berichtgeving van busdiensten inmiddels sterk verbeterd, er zijn toch veel mensen die bij ons terechtkomen voor informatie. Ik doe de redactie en hou de nieuwsberichten bij.”

Op 1 augustus worden de leukste inzendingen gepubliceerd op de websites. Op de foto: Kevin van der Laan zoals veel mensen hem kennen: aan de microfoon van OOG Radio op zaterdagochtend.