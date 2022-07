Verkiezing ‘Het slechtste fietspad van Haren’: doet u mee?

Door: Redactie

Volgens traditie organiseert Haren de Krant ook dit najaar een verkiezing onder haar lezers. In 2020 koos u al het slechtste voetpad van Haren (dat werd het pad rond de zorgboerderij). In 2021 koos u de rotonde Emmalaan/Rijksstraatweg als de ‘gevaarlijkste plek voor fietsers’. Dit jaar gaan we op zoek naar het slechtste fietspad, vooral bedoeld om de gemeente daarna om maatregelen te vragen.

Uitleg

Is een nadere uitleg van deze verkiezing nodig? Iedere fietser weet de plekjes te vinden waar hij niet graag rijdt. Boomwortels door het asfalt, hobbels, kuilen, richels waar je met je band tussen kunt komen. We willen weten welk fietspad wat u betreft het minst comfortabel is. Het gaat deze keer dus niet over verkeerssituaties.

Doe mee

Laat ons uiterlijk 15 september weten welk fietspad u het slechtst vindt (met motivatie). U mag een foto meesturen, maar dat is geen voorwaarde. We gaan natuurlijk zelf de locatie ook bekijken. Mail aan: redactie@harendekrant.nl o.v.v. Slechtste Fietspad. Let op: het moet gaan om fietspaden in Haren, Onnen, Glimmen of Noordlaren.

Hoe verder?

Uit de inzendingen gaan drie slechte fietspaden naar de finale, waaruit onze lezers dan online (op onze website) in oktober het allerslechtste fietspad kiezen. Die locatie gaan wij dan voorleggen aan de Gemeente Groningen met het klemmende verzoek het pad te verbeteren.