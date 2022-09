Verkiezing ‘Slechtste Fietspad’ levert al veel suggesties op

Door: Redactie

Tot 15 september kunnen lezers van Haren de Krant ‘het slechtste fietspad van Haren’ voordragen: redactie@harendekrant.nl. Een flinke stroom mails laat intussen zien dat het rijwielpad langs de Rijksstraatweg en Glimmen behoorlijk veel irritatie wekt bij fietsers. Vooral het traject tussen Holsteinslaan en Glimmen wordt als slecht ervaren, maar ook het traject Dr. E.H. Ebelsweg en Haren-centrum.

Ook zijn er al aardig wat meldingen over het fietspad tussen Onnen en Haren. Uit de voorgedragen locaties gaan we na 15 september een selectie maken, die vervolgens bij lezers in stemming wordt gebracht op deze website. Het Slechtste Fietspad van Haren (voormalige gemeente) wordt krachtig onder de aandacht gebracht van de gemeente in oktober.