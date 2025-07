Verkoop tickets Kinderfestival aan de gang

Door: Redactie

Kinderfestival Haren is een magische dag vol verwondering in de Hortus, zeggen veel mensen die er zijn geweest. Op zaterdag 6 september verandert de Hortus in een wereld vol creativiteit en plezier tijdens alweer de vijfde editie van het Kinderfestival.

Het programma bestaat uit professionele voorstellingen, interactieve installaties, workshops en sportieve activiteiten. Alle onderdelen zijn laagdrempelig en gericht op een breed publiek.

Hoogtepunten uit het programma: Muziektheater, straattheater en poppenspel, o.a. door Theater Pannenkoek, Garage TDI en Maskermeiden, Circusvoorstelling van Circus Santelli, muzikale optredens van o.a. het Noord Nederlands Orkest i.s.m. het Clockhuys, de XXL Band van het Harens Lyceum en Koper & Co

Workshops beeldende kunst, muziek, theater en techniek voor verschillende leeftijden, Wetenschapsactiviteiten met onder meer De Wetenschapstent en Evoolve, Sport en beweging met Sportcoach Haren, The Kidsgym en dansschool Etudes,

Creatieve installatie van Animaltroniek.

De ticketverkoop is gestart via www.kinderfestivalharen.nl. Informatie over het volledige programma, openingstijden en bereikbaarheid is op de website te vinden.

Praktische informatie:

Datum: zaterdag 6 september 2025

Tijd: 12:00 – 20:00 uur

Locatie: Hortus Haren, Kerklaan 34, Haren

Tickets & info: www.kinderfestivalharen.nl

Het Kinderfestival Haren wordt mede mogelijk gemaakt door lokale en regionale culturele partners, vrijwilligers en sponsoren. Het festival trekt jaarlijks een groot aantal bezoekers uit Haren en omgeving en is doorgaans uitverkocht.