Verkoop zonnepanelen in Onnen loopt goed

Door: Redactie

Op 1 september jl. is de inschrijving gestart voor een zonnedak in Onnen.

Binnen vijf weken is de helft van de panelen al verkocht. Inwoners van Onnen hebben tot 1 november voorrang bij de aanschaf van zon participaties. Daarna vervalt deze voorrang en kan iedereen uit het verzorgingsgebied meedoen. Het verzorgingsgebied omvat de volgende plaatsen/postcodes: Onnen (9755), Haren (9751, 9752, 9753 ), Groningen-Zuid (9722, 9723) en Glimmen (9756). De locatie waar de zonnepanelen geplaatst gaan worden is beschikbaar gesteld door Bouwbedrijf Knol (Dorpsweg 5). Op deze locatie is tevens Pensionstal de Onneresch gevestigd. Een zon participatie kost € 250 per stuk en het verwachte rendement op de investering bedraagt 4%.

Door de komst van dit zonnedak is het nodig dat het net wordt verzwaard. Enexis gaat eind van het jaar een hiervoor benodigde elektriciteitskabel aanleggen. Tevens is het de bedoeling dat het Fries Duurzaam Bedrijf BV (FDB) uit Sint Annaparochie nog dit jaar ca. 240 zonnepanelen op twee daken gaat leggen. Begin 2023 zou dan de eerste zonne-energie opgewekt kunnen worden. Meer informatie is te vinden op www.duurzaamonnen.nl.