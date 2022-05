Vijftig jaar overbrugd

Door: Redactie

Als je eenmaal ergens met plezier woont blijf je er altijd wonen. En…als je prettig werk hebt, dan blijf je dat doen, ook al ben je 80+. Deze twee stellingen komen samen op het adres Rijksstraatweg 51 in Haren.

Vijftig jaar geleden kocht het jonge echtpaar Poppema een fraaie twee-onder-een-kap woning in Haren. De aankoop kwam tot stand na bemiddeling door een eveneens jonge enthousiaste makelaar, Alfred Bakker. Deze deed dit werk nog maar pas en één van de eerste woningen die hij verkocht was deze. Vervolgens tikte de tijd verder. Het echtpaar Poppema bleef er wonen, tot dit voorjaar. En Alfred Bakker (80+) bleef makelaar in Haren en is dat nog steeds. Ze kwamen elkaar onlangs weer tegen toen de Poppema’s de woning wilden verkopen. En u raadt het al: opnieuw was Alfred Bakker hun makelaar. Zoon Tonnis Poppema jr vindt het een mooi verhaal, vooral nu blijkt dat de woning is verkocht aan (opnieuw) jonge mensen aan het begin van hun wooncarrière. Tijd is een intrigerend fenomeen.