VOLE zet strijd tegen GAE voort

Nieuws:

Door: Redactie

VOLE is een vereniging die als doel heeft om Groningen Airport Eelde (GAE) te controleren en waar mogelijk aan te tonen dat de luchthaven maar beter kan worden opgeheven.

Overlast door lawaai is een onderdeel van de argumentatie en mede daarom heeft VOLE in maart bij minister Madlener bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen nieuwe vergunningen voor GAE. Die waren in 2014 al verlopen en men werkte nog met een gedoogvergunning. GAE wil meer ruimte, zodat er reeds vanaf 6.00 uur kan worden gevlogen tot middernacht. In haar zienswijze veegt VOLE de vloer aan met de manier waarop GAE (in haar ogen) probeert de omwonenden te misleiden. Jan Wittenberg van VOLE zegt: “Het is toch elke keer weer verbazingwekkend hoe GAE denkt weg te komen met foutieve aannames en berekeningen, gemanipuleerde onderzoeken, botte weigering in te gaan op redelijke verzoeken, het negeren en overtreden van wettelijke verplichtingen (MER), bewuste beledigingen, ridiculiseren van partijen (VOLE) die niet voetstoots de propaganda van GAE geloven, negeren van evaluaties zoals van de NRK, etc..etc.. En dat allemaal met een heel team van duur betaalde mensen die kennelijk niet beter weten te presteren. Het enige wat de vrijwilligers van VOLE daar tegenover kunnen stellen -al 32 jaar- is het systematisch, feitelijk en juridisch houdbaar onderbouwen van de bezwaren en zienswijzen.” Wordt vervolgd. Zie de zienswijze op www.vole.nl