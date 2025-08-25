Volop activiteiten in Voedselbos Glimmen

Nieuws:

Door: Redactie

Komend najaar staan er diverse activiteiten gepland in het Voedselbos te Glimmen. U maakt kennis met de initiatiefnemers, de vele vrijwilligers en het inspiratiecentrum.

Op vrijdag 29 augustus is er om 13.30 uur een open rondleiding door het Voedselbos onder leiding van een ervaren vrijwilliger. Kosten voor deelname: 10,- euro p.p.

Op zaterdag 27 september is er van 12.00 tot 16.30 een Open Dag in het Voedselbos te Glimmen voor belangstellenden. Tijdens de Open Dag zijn er diverse activiteiten zoals gratis rondleidingen, kleine demonstraties en – tegen een kleine vergoeding – een heerlijke proeverij.

Op 15 oktober geeft kok Marianne een kookdemonstratie met producten uit het Voedselbos en de Eeuwige moestuin. Ze laat zien hoe je met herfstproducten als pompoen, kastanjes en paddenstoelen heerlijke gerechten maakt. Tijdens alle activiteiten staat de productentafel klaar met onder andere heerlijke jam, chutneys, sappen en natuurlijk verse producten zolang de voorraad strekt.

Voor meer informatie en aanmelden zie de website: www.voedselbosglimmen.nl.