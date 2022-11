Volop tips om energie te besparen in ’t Clockhuys, zaterdag 19 november

Nieuws:

Door: Redactie

Gratis energie-experts ingezet voor huishoudens in Haren, Glimmen, Onnen, Noordlaren en Groningen-Zuid

tijden de bijeenkomst ‘Samen de winter door’.

Waar: ’t Clockhuys, Brinkhorst 3 in Haren

Wanneer: zaterdag 19 november 2022

Tijd: Start om 13:00 uur tot ongeveer 15:00 uur

Aanmelden: Niet nodig. Op www.samendewinterdoor.nu kun je de locaties vinden

Voor wie: Iedereen die benieuwd is hoe zij energie kunnen besparen

Door de energiecrisis hebben huishoudens steeds meer moeite met het betalen van hun energierekening. Het aantal inwoners in Groningen dat hiermee te maken heeft, is al een tijd omvangrijk, en loopt alleen maar verder op. Ook in Haren en de dorpen Glimmen, Noordlaren en Onnen. Om huishoudens aankomende winter te ondersteunen om grip te krijgen op hun energierekening wordt een openbare bijeenkomst georganiseerd ‘Samen de winter door’. Belangstellenden kunnen hier advies inwinnen van energie-experts, om zo meer inzicht te krijgen hoe zij hun energiesituatie kunnen verbeteren. Met tips, uitleg en een gratis informatiepakket kunnen bezoekers hun eigen energierekening verlagen. Vervolgens kunnen zij op een makkelijke manier deze informatie doorgeven aan buren, collega’s, vrienden, kennissen en familie en zo ook hen eenvoudig verder helpen. De bijeenkomst is een initiatief van energiecoöperaties door heel Nederland. Zij hebben geen winstoogmerk en geven puur vanuit een maatschappelijk belang onafhankelijk advies.

Michiel Verbeek, voorzitter van de energiecoöperatie Duurzaam Haren: ‘Er zijn steeds meer mensen die hun energierekening nauwelijks kunnen betalen of een steeds groter gedeelte van hun inkomen hieraan zien opgaan. De tijd dringt want de wintermaanden komen eraan. De overheid helpt, maar dat is voor veel mensen helaas niet genoeg. Ze weten niet waar ze moeten beginnen met het treffen van energiebesparende maatregelen en welke tips betrouwbaar en impactvol zijn. We moeten elkaar dus helpen, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. De bijeenkomst is bedoeld om mensen laagdrempelig op weg te helpen.’

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 19 november in ’t Clockhuys in Haren en wordt georganiseerd door Duurzaam Haren samen met andere energiecoöperaties in de regio.