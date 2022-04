Voor kinderen: Win een bosexcursie met Haren de Krant

Nieuws:

Door: Redactie

Ben je 12 jaar of jonger? Dan is deze prijsvraag voor jou. Stuur je antwoord uiterlijk 1 mei aan redactie@harendekrant.nl en je maakt kans op een superleuke bosexcursie voor twee kinderen bij Marijn Scheper (www.bosexcursies.nl) ter waarde van 15,00 per persoon.

Prijsvraag

Als onderstaande dieren allemaal even groot waren geweest, wie was het sterkste?

a. Olifant

b. Neushoorn

c. Mestkever

d. Cavia



Over Marijn Scheper

Hij startte zijn leuke bedrijf ‘Wij Gaan Op Pad’. Marijn Scheper verzorgt natuur -en vogelexcursies in Haren en omgeving. Hij zegt: “Ik doe dit vanuit een passie voor de natuur, daarnaast ben ik bioloog en geef les op een middelbare school .Mensen laten verwonderen hoe mooi de Nederlandse natuur is, dat is mijn doel. Voor de wedstrijd in Haren de Krant stel ik twee gratis tickets beschikbaar.”