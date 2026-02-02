Voorzitter Buurtcentrum Mellenshorst Jaap van der Linde overleden

Door: Redactie

Donderdag 29 januari is Jaap van de Linde (1983) overleden. Hij was voorzitter van Buurthuis Mellenshorst en in die rol heeft hij ook veel betekend in de samenwerking met Buurtvereniging Ons Belang Oosterhaar. Hij gooide twee jaar geleden op zakelijk gebied het roer om en verruilde een overheidsfunctie voor het ondernemerschap. Hij werd uitvaartverzorger.



Over de essentie van dit vak zei hij in augustus 2024 aan Haren de Krant: “Alles begint met luisteren naar de wensen van de nabestaanden. Het is de kunst om een middenweg te vinden tussen hun wensen en die van de overledene. Die kan niet meer meepraten, maar nabestaanden kunnen hem of haar nog wel een stem geven, waar ik naar wil luisteren.” Naast zijn bedrijf zette Jaap van der Linde zich dus in voor het dorpsleven in Haren. Hij was voorzitter van Buurthuis Mellenshorst. Hij worstelde al jaren met gezondheidsproblemen en recent werd ziekte hem de baas. Na een kort ziekbed overleed hij donderdagochtend. Zijn overlijden wordt betreurd in kringen van Buurthuis Mellenshorst en ook Buurtvereniging Ons Belang Oosterhaar. Beiden reageren met verdriet op zijn overlijden. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Esther Wiersma van Buurthuis Mellenshorst schrijft:

Met groot verdriet nemen wij als buurthuis afscheid van onze voorzitteer Jaap van der Linde (3-8-1983 – 29-1-2025). Jaap was een betrokken en bevlogen voorzitter die zich met overtuiging inzette voor het buurthuis en de mensen daaromheen. Hij stond middenin de gemeenschap en voelde zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een plek die voor velen van betekenis is. Met zijn pittige karakter, duidelijke mening en grote inzet wist hij zaken in beweging te zetten. Jaap was recht door zee en altijd eerlijk. Niet altijd gemakkelijk, maar wel oprecht en met het hart op de juiste plek. Hij stond voor wat hij belangrijk vond en nam daarin zijn verantwoordelijkheid. Naast zijn rol binnen het buurthuis was Jaap vader van twee jonge kinderen op wie hij intens trots was. Recent had hij een nieuw pad gekozen als uitvaartverzorger – een beroep dat paste bij zijn betrokkenheid bij mensen en zijn wens om er te zijn op momenten die ertoe doen. Zijn inzet, aanwezigheid en betrokkenheid zullen binnen het buurthuis gemist worden. Wat blijft zijn de herinneringen aan een man met karakter, die zich met overtuiging heeft ingezet voor de gemeenschap. Wat je geeft aan anderen, blijft bestaan in wat je achterlaat. In woorden, in daden en in herinneringen die voortleven. Wij zijn Jaap dankbaar voor alles wat hij voor het buurthuis heeft betekend en zullen hem blijven herinneren met respect.

Namens het bestuur, vrijwilligers en iedereen van het buurthuis.

Arjen Boekema van Buurtvereniging Ons Belang Oosterhaar schrijft:

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Jaap van der Linde.

Als voorzitter van buurthuis Mellenshorst en als betrokken bewoner van Oosterhaar heeft Jaap zich met grote gedrevenheid ingezet voor onze wijk, voor de samenwerking met onze buurtvereniging en voor het buurthuis. In onze samenwerking leerden wij hem kennen als een bevlogen

mens, die zich graag inzette voor een levendig en verbonden Oosterhaar.

De wijk zal Jaap missen. Wij wensen zijn familie veel sterkte in deze verdrietige tijd.

Bestuur Buurtvereniging Ons Belang Oosterhaar