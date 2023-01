Vrienden van de Hortus zien CareX-plan niet zitten

Door: Redactie

Op vragen van onze redactie hadden we nog geen antwoord ontvangen van de Stichting Vrienden van de Hortus, maar de verslaggever van Dagblad van het Noorden had meer succes. Hij vroeg aan Tjerk Zwanenburg van de stichting om een reactie op de uitbreidingsplannen van CareX en De Biotoop in Haren. En die kreeg hij.

Zwanenburg laat expliciet weten niets te zien in het samenvoegen van de stichting en De Biotoop. Vooral het feit dat CareX het terrein van de Hortus openbaar toegankelijk wil maken zint de mensen van de Hortus niet. Zij vrezen dat dit schade zal veroorzaken aan planten en daarmee inbreuk maakt op de botanische waarden van de Hortus. Er zijn geluiden dat ook de Stichting Behoud Groene Hortus niet staat te juichen bij de plannen van Lenze Hofstee en zijn mensen. Zwanenburg zegt dat zij door CareX niet zijn meegenomen in de planontwikkeling en erdoor werden ‘overvallen’.

CareX wil samensmelting van de Biotoop en de Hortus, onder de naam van De Biotoop. Verder wil men investeren in het oude gebouw (o.a. asbestsanering) en daarvoor hoopt men steun van de gemeente te ontvangen. Ook wil CareX één of twee etages plaatsen op de bestaande gebouwen, zodat er ook in het iets hogere segment gewoond kan worden. Dit zou goed kunnen zijn voor het voortbestaan van de creatieve broedplaats. CareX denkt dat De Biotoop de grootste broedplaats van Europa kan worden.



De gemeente laat desgevraagd weten het plan van CareX mee te nemen in de oriëntatie op de toekomst.