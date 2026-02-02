Vrijwillige sluiswachter gezocht bij Meerschap

Nieuws:

Door: Redactie

Wij plaatsen deze vacature op verzoek van Link050.

Actief blijven in je buurt? Doe vrijwilligerswerk!

Heb je goede communicatieve vaardigheden? Meerschap Paterswolde zoekt een sluiswachter die tijdens het vaarseizoen (1 april tot 1 oktober) diensten wil draaien. Diensten zijn van 9.00 tot 14.00 of van 14.00 tot 19.00 uur. Spreek de voicemail in en Karin belt je zo snel mogelijk terug.

Informatie Karin Hunziker: info@meerschap-paterswolde.nl of 050-5263570

Ontwikkellink

Ben je vrijwillig actief? Dan kan je gratis meedoen aan trainingen/workshops.

Informatie: www.link050.nl/ontwikkellink