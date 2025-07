Nieuws:

Door: Redactie

Woensdagavond is een vrouw aangereden door een busje dat achteruit reed aan de Irisweg in Haren. Ze is behandeld door ambulancepersoneel.

De vrouw was aan het kijken bij werkzaamheden voor het repareren van een waterleiding in de straat.

De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren en heeft een alcoholtest afgenomen bij de bestuurder van het busje.