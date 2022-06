Nieuws:

Door: Redactie

Sinds dinsdag 17.00 uur is een 78-jarige vrouw uit Haren vermist. Ze is het laatst gezien in het centrum van Haren.

Signalement: groene jas, groene jurk met rode stippen, brildragend. Ze is lopend. De vrouw woont in de wijk Hoornsemeer Groningen.

Ziet u haar? Bel de politie 0900-8844.

Update 20.18u: de vrouw is door de politie in goede gezondheid aangetroffen.