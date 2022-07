Vrouw reed achterop vrachtwagen op A28

Door: Redactie

Vandaag is meer bekend geworden over het ernstige ongeval, dat zich donderdag om 13.15 uur heeft voorgedaan op de A28 ter hoogte van Haren.

Nu blijkt dat een vrouw van 58 jaar met haar auto achterop een (stilstaande of langzaam rijdende) vrachtwagen is gebotst. Door de klap raakte de vrouw uit Zuidlaren ernstig gewond. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Zoals gemeld ondervond het verkeer tot rond 16.00 uur hinder op de snelweg. Er ontstonden daardoor opstoppingen op de Rijksstraatweg tussen Haren en Groningen.