vv Glimmen verliest Vincent van Lang

Door: Redactie

Volkomen onverwacht is Vincent van Lang uit Haren overleden. Hij werd 41 jaar. Vorige week donderdag werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis waar hij dinsdag is overleden. Vincent was ‘een kind van Glimmen’. Hij was op jonge leeftijd al actief in de jeugdsoos en later zette hij zich in voor voetbalclub vv Glimmen.

Bij de club was hij een vaste vrijwilliger. Hij trainde jeugdteams, was scheidsrechter en later ook lid van de jeugdcommissie. Hij zette zich in voor de organisatie van jeugdtoernooien op de velden van Glimmen en nam zitting in de sponsorcommissie. In die functie interviewde Haren de Krant hem in 2022 (foto hieronder). Vincent had samen met anderen een plan bedacht om meer sponsoren aan de club te verbinden. Kortom, binnen deze vereniging was hij van grote (energieke) waarde en daarom wordt hij op de website van de club vandaag liefdevol herdacht.

Naast dit alles was Vincent van Lang sinds zijn jeugd nadrukkelijk aanwezig in het sociale leven van het dorp Glimmen. De uitvaartplechtigheid vindt dinsdag 29 juli plaats in crematorium Ommeland en Stad te Eelderwolde. Aanvang: 12.00 uur. De begrafenis vindt aansluitend plaats op De Eshof te Haren.