VV Gorecht verwelkomt oud-profspeler Ron Janzen

Nieuws:

Door: Redactie

Sinds zaterdag 21 september is oud-Helmond Sport-speler Ron Janzen officieel lid van en speelgerechtigd voor VV Gorecht. De speler en club zijn geen onbekenden van elkaar, voordat Janzen de overstap maakte naar de jeugd van FC Groningen speelde hij voor de D-ers bij VV Gorecht. Zijn broer Nick speelt ook al geruime tijd in het eerste elftal, zodoende worden de twee sinds lange tijd weer teamgenoten.

Janzen heeft, nadat hij in de jeugd bij FC Groningen heeft gespeeld, zijn debuut in het profvoetbal gemaakt namens SC Cambuur in de Arena. Hierna heeft Janzen bij RKC Waalwijk en Helmond Sport onder contract gestaan. In afwachting van een nieuwe club trainde Janzen sinds aanvang van dit seizoen mee bij zijn voormalige vereniging VV Gorecht. Omdat de juiste aanbieding er niet tussen zat heeft hij besloten zich definitief aan te sluiten bij de eerste selectie.

Met Janzen in de geledingen is VV Gorecht goed aan het seizoen begonnen met twee opeenvolgende competitie-overwinningen. Zo lijkt de hernieuwde band tussen Janzen en de club een goede match.